ОПЕРАТИВНА ОБСТАНОВКА НА ДИПЛОМАТИЧНОМУ ФРОНТІ
за станом на 10:00 4 квітня від Міністерства закордонних справ України.
Світ шокований звірствами російських загарбників у Київській області. Велика кількість держав та міжнародних організацій засудили воєнні злочини РФ в Україні та виступили за негайне розслідування, аби притягнути винних до відповідальності. ЄС та США допоможуть нашій державі у документуванні злочинів російської армії.
Dmytro Kuleba: “Бучанська різанина була умисною. Росіяни прагнуть знищити якомога більше українців. Україна вимагає нових руйнівних санкцій уже зараз: запровадження ембарго на нафту, газ, вугілля, закриття всіх портів для російських суден і товарів, відключення всіх російський банків від SWIFT”.
Підтримка світу
Президент України Володимир Зеленський виступив із відеозверненням на 64-й церемонії вручення музичної премії Grammy. У своїй промові Глава держави закликав світ розказувати правду про війну РФ проти України
Польща вимагає негайно скликати саміт ЄС щодо злочинів російських військових в Україні та запровадження чергових санкцій проти РФ Генеральний секретар ООН
Антоніу Гутерреш виступив за проведення незалежного розслідування масових убивств цивільних осіб у Бучі та притягнення винних до відповідальності
Російські злочинці на шляху за ґрати
Президент України Володимир Зеленський ініціював створення спеціального механізму правосуддя в Україні для розслідування та судового розгляду кожного злочину російських окупантів на території нашої держави. Цей механізм об’єднає зусилля національних та міжнародних фахівців: слідчих, прокурорів та суддів задля притягнення винних до відповідальності
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала терміново провести розслідування воєнних злочинів, скоєних РФ в Україні
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що фото з Бучі доводять хибність переконання, що потрібно шукати компроміс за будь-яку ціну. За його словами, українській армії потрібні три речі: “зброя, зброя і ще раз зброя”
Санкції
Міністерство торгівлі США запроваджує додаткові санкційні заходи проти російських та білоруських оборонної, аерокосмічної, морської та інших стратегічних секторів у відповідь на російську агресію проти України
Відмова від газової голки РФ
Естонія, Латвія та Литва повністю припинили імпорт російського природного газу
Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт закликала країни ЄС обговорити ембарго на постачання російського газу