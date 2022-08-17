За 1500 доларів США "купив" можливість сісти за грати до 8 років

Слідством встановлено, що сарненчанин, який є фігурантом кримінального провадження за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків та облаштуванням місць для їх вживання, намагався дати хабаря одному зі слідчих СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області, аби уникнути кримінальної відповідальності.
Зокрема, 15 серпня чоловік приніс та передав слідчому безпосередньо у службовому кабінеті правоохоронця у районному відділі поліції 1500 доларів США у якості неправомірної вигоди за закриття провадження.
Там же, у кабінеті райвідділу, його і затримали в порядку ст. 208 КПК України.
На даний час вирішується питання про повідомлення вказаній особі про підозру та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування проводить СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу Рівненського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.