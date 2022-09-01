СБУ нейтралізувала злочинну організацію, яка під виглядом добробату викрадала людей на Львівщині

Зловмисники діяли під виглядом одного з добровольчих формувань територіальної оборони, чим могли спричинити загострення криміногенної ситуації в регіоні.
Спецслужбою встановлено факти викрадення, незаконного позбавлення волі і катування людей. Також зловмисники намагались займатись рекетом через штучно створені конфліктні ситуації.
До складу злочинної організації входило більше 6 місцевих жителів. За даними слідства, вони займались вимаганням грошей у громадян під надуманими приводами. У разі несплати грошей зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.
Співробітники СБУ затримали організатора і активних учасників злочинної організації під час вимагання грошей у потерпілого.
Наразі шістьом зловмисникам повідомлено про підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу, серед яких:
- ч. 1 та ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);
- ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);
- ч. 4 ст. 189 (вимагання в умовах воєнного стану);
- ч. 4 ст. 296 (хуліганство).
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
Крім того, перевіряється причетність затриманих до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.
Заходи із викриття і блокування правопорушень проводили співробітники СБУ Львівської області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.