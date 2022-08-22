На Закарпатті поліція припинила діяльність шахрайського call-центру зі штатом понад пів сотні працівників

Оперативники кримінальної поліції Закарпаття спільно зі слідчими Головного управління заблокували роботу шахрайського call-центру, який діяв у Мукачеві. Причетних до злочинної діяльності осіб наразі опитують. Слідчі розпочали досудове розслідування.
Співробітники кримінальної поліції та слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, у співпраці з працівниками Мукачівського районного управління поліції, припинили злочинну діяльність шахрайського call-центру, до штату якого входило понад 50 осіб.
У ході оперативної роботи поліцейські з’ясували, що офіс шахрайської організації знаходиться на території міста Мукачево. Зловмисники виманювали гроші у громадян за наступною схемою: телефонували жителям різних областей України, представлялися працівниками банку та повідомляли про необхідність проведення операцій з їх банківськими рахунками. Використовуючи психологічні методи впливу та діючи за підготовленою інструкцією, фігуранти випитували у потерпілих їх особисті банківські дані – зокрема йдеться про СVV-код до картки та термін її дії, – які в подальшому використовували для доступу до онлайн-банкінгу та зняття готівки з їх рахунків.
Сьогодні, 20 серпня, поліцейські провели обшуки в офісі шахраїв. Вилучили всю комп’ютерну техніку та інші речові докази. Тривають оперативні заходи зі встановлення організаторів та інших осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності. Також поліція встановлює постраждалих осіб.
Попередня правова кваліфікація злочину - ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.
Досудове розслідування у справі триває.
Відділ комунікації поліції Закарпатської області.