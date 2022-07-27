На Закарпатті суд обрав запобіжний захід для зловмисника, який підозрюється у вбивстві свого малолітнього сина

Слідчі Головного управління поліції в Закарпатській області продовжують досудове розслідування у справі, щодо вбивства малолітнього хлопчика. Подія сталася цими вихідними, 23 липня, на Тячівщині.У вчиненні злочину обгрунтовано підозрюється батько дитини, який після скоєного намагався втекти, однак був затриманий оперативниками поліції.За даними слідства, 30-річний фігурант, перебуваючи в будинку разом зі своїм сином віком 1 рік 10 місяців, наніс дитині численні ножові поранення, що призвели до смерті.Наразі поліцейські вже зібрали достатньо доказів та повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто Умисне вбивство малолітньої дитини. Окрім цього, сьогодні, 26 липня, суд розглянув клопотання слідчого та задовільнив його у повному обсязі: на період розслідування зловмисник перебуватиме під вартою.Відповідно до санкції статті за скоєне йому загрожує довічне ув’язнення.Досудове розслідування у справі триває.