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На Закарпатті суд обрав запобіжний захід для зловмисника, який підозрюється у вбивстві свого малолітнього сина

Новини регіону / Закарпатська область 27-июл, 2022, 08:099 prov 0
Слідчі Головного управління поліції в Закарпатській області продовжують досудове розслідування у справі, щодо вбивства малолітнього хлопчика. Подія сталася цими вихідними, 23 липня, на Тячівщині.
У вчиненні злочину обгрунтовано підозрюється батько дитини, який після скоєного намагався втекти, однак був затриманий оперативниками поліції.

За даними слідства, 30-річний фігурант, перебуваючи в будинку разом зі своїм сином віком 1 рік 10 місяців, наніс дитині численні ножові поранення, що призвели до смерті.
Наразі поліцейські вже зібрали достатньо доказів та повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто Умисне вбивство малолітньої дитини. Окрім цього, сьогодні, 26 липня, суд розглянув клопотання слідчого та задовільнив його у повному обсязі: на період розслідування зловмисник перебуватиме під вартою.
Відповідно до санкції статті за скоєне йому загрожує довічне ув’язнення.
Досудове розслідування у справі триває.
Поліція Закарпатської області.
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