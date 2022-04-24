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Рівнянину, який викрадав скриньки із пожертвами, обрали запобіжний захід

Рівненська область / Новини регіону / Кримінал 21-май, 2022, 09:349 prov 0
Засідання Рівненського міського суду відбулось сьогодні, 20 травня. 
Викрили 37-річного зловмисника співробітники управління карного розшуку ГУНП в Рівненській області та вчора, 19 травня, затримали одразу після вчинення злочину. У його наплічнику поліцейські виявили скляну банку, призначену для збору коштів на потреби ЗСУ. Крім того, під час обшуку за місцем проживання правоохоронці виявили також пластиковий контейнер та ще одну банку для збору пожертв. 
Слідчі Рівненського РУП повідомили йому про підозру у вчиненні крадіжки за ч.4 ст.185 КК України. На час досудового розслідування зловмисник перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. 
У скоєному 37-річний рівнянин зізнається. Поліцейські перевіряють його також на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.
Відділ комунікації поліції Рівненської області 
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