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Волонтера-заробітчанина викрили на продажі військової амуніції

Рівненська область / Новини регіону 02-май, 2022, 07:129 prov 4 650
36-річний житель Рівненського району працює у приватного підприємця, а на час війни волонтерить. Однак, попри благородну справу, вирішив підзаробити. 
Спецоперацію з викриття зловмисника провели працівники управління карного розшуку спільно з поліцейськими оперативного підрозділу ГУНП в Рівненській області у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 201-2 КК України (контрабанда товарів).
На сайті безкоштовних оголошень 36-річний чоловік розмістив інформацію про продаж амуніції. Під час передачі двох фірмових касок за 19 тисяч гривень кожна, вчора, 29 квітня, й вдалося затримати «продавця».
Крім того, за місцем його проживання поліцейські виявили та вилучили й інше військове спорядження, яку буде передано захисникам.
У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють походження амуніції, а також перевірятимуть на причетність зловмисника до вчинення інших аналогічних злочинів.
Санкція статті передбачає від семи до 11 років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Рівненської області.
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