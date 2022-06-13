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На Хмельниччині затримали 28-річного підозрюваного у розбещенні малолітніх

Новини регіону / Хмельницька область 14-июн, 2022, 08:099 prov 0
Працівники Хмельницького районного управління поліції оголосили про підозру жителю Росошанської ТГ, який вчинив розпусні дії відносно трьох малолітніх дівчат.
Подія сталася в одному із сіл на території Росошанської ТГ. 28-річний місцевий житель біля продуктового магазину, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, вчинив розпусні дії відносно трьох дівчаток віком 4, 6 та 8 років. Одна з постраждалих про це розповіла своєму батьку наступного дня. Чоловік, в свою чергу, звернувся в поліцію.
Правоохоронці встановили, що зловмисник вчинив фізичне розбещення щодо малолітніх з метою задоволення власної статевої пристрасті, яке виражалось в доторканні статевих органів потерпілих. Про що свідчать відеодокази з камер спостереження. Працівники поліції оперативно встановили місце знаходження зловмисника і затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України. Правопорушником виявився місцевий житель, по обвинуваченню якого у суді на розгляді уже перебуває кримінальне провадження за зберігання та розповсюдження наркотиків.
Слідчі Хмельницького райуправління оголосили чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 (Вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи ) Кримінального Кодексу України. Тепер підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.
Сектор комунікації поліції Хмельницької області.
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