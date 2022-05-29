На Львівщині поліцейські затримали зловмисника за підозрою у замаху на вбивство своїх «клієнтів»

27 травня о 14.20 до поліції надійшло повідомлення про вибух в автомобілі «Міцубіші»,який стався на парковці одного з готелів, розташованого у Львівському районі неподалік державного кордону з Республікою Польща.На місці події працювали: слідчо-оперативна група відділення поліції #1 Львівського районного управління поліції #2, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини.Як встановили правоохоронці, в автомобілі вибухнула граната, ймовірно Ф-1, внаслідок чого тілесні ушкодження отримали пасажири - 54-річна жінка та троє чоловіків, двоє з яких її однолітки, а третій - віком 43 роки. Усі мешканці Київської області.Також проведеними заходами було встановлено, що гранату в автомобілі залишив знайомий потерпілих - 41-річний киянин, з яким вони мали спільний «бізнес-проєкт».Кілька тижнів тому зловмисник запропонував своїм знайомим передати йому по кілька тисяч доларів США, за які він мав придбати автомобілі за кордоном, доставити їх на територію України, після чого віддати «клієнтам».Знайомі передали чоловіку значну суму коштів, проте автомобілів він не придбав, а гроші привласнив.. За якийсь час «клієнти» почали дедалі активніше цікавитись чому ж вони досі не отримали свої автомобілі - тоді зловмисник заявив, що машини найближчим часом мають прибути з-за кордону і разом з майбутніми власниками приїхали на Львівщину зустрічати неіснуючі авто.Оскільки насправді ніяких автомобілів зловмисник не придбав, а повертати кошти наміру не мав, він вирішив вбити своїх «клієнтів». Коли всі сіли в автомобіль «Міцубіші», він під надуманим приводом вийшов з машини, залишивши на передньому пасажирському сидінні сумку з гранатою, яка вибухнула, травмувавши осіб, які були у салоні. На щастя, ніхто з людей не загинувЗловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.Досудове розслідування триває.