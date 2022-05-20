Рівне:

Створення та просування сайтів

За понад 50 тисяч доларів США сприяв втечі від війни

Новини регіону / Чернівецька область 20-май, 2022, 07:309 prov 470
22 березня цього року на прикордонній території Чернівецького району правоохоронці задокументували злочинні дії жителя cела Верхні Петрівці. За організацію переміщення ухилянтів мобілізації поза пунктом пропуску з України до Румунії порушнику загрожує до дев’яти років ув’язнення та конфіскація майна.
Під час досудового розслідування слідчі відділення поліції №1 (м. Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції встановили, що 35-річний буковинець сприяв виїзду за кордон  чоловіків віком від 18 до 60 років, знаючи про діюче в Україні обмеження на їх переміщення.
Щоб незаконно потрапити до Румунії у період мобілізації, шестеро ухилянтів сплатили буковинцю 52 тисячі доларів США. Реалізовуючи свої злочинні наміри, порушник на автомобілі «Volkswagen» перевозив чоловіків у село Їжівці, звідки інша особа пішки повинна була провести їх до сусідньої країни.  На лінії розмежування державного кордону України та Румунії на КПП «Красноїльськ» порушників затримав прикордонний наряд.
За процесуального керівництва Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури слідчі поліції завершили досудове розслідування за фактом протиправної діяльності буковинця. Йому вручили обвинувальний акт за вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Схожі новини
4,5 тисячі доларів за перетин кордону
Новини регіону / Закарпатська область

4,5 тисячі доларів за перетин кордону

За угон мікроавтобуса жителю Рівненського району загрожує до восьми років за ґратами
Рівненська область / Новини регіону

За угон мікроавтобуса жителю Рівненського району загрожує до восьми років за ґратами

На Буковині засуджено контрабандиста тютюнової продукції
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Чернівецька область

На Буковині засуджено контрабандиста тютюнової продукції

Чернівецький УБОЗ перекрив контрабандний канал ввезення до України… саджанців
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Чернівецька область

Чернівецький УБОЗ перекрив контрабандний канал ввезення до України… саджанців

На буковинській ділянці кордону потік контрабанди зріс майже втричі
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Чернівецька область

На буковинській ділянці кордону потік контрабанди зріс майже втричі

Створення та просування сайтів
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору