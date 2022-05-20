За понад 50 тисяч доларів США сприяв втечі від війни

Під час досудового розслідування слідчі відділення поліції №1 (м. Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції встановили, що 35-річний буковинець сприяв виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, знаючи про діюче в Україні обмеження на їх переміщення.Щоб незаконно потрапити до Румунії у період мобілізації, шестеро ухилянтів сплатили буковинцю 52 тисячі доларів США. Реалізовуючи свої злочинні наміри, порушник на автомобілі «Volkswagen» перевозив чоловіків у село Їжівці, звідки інша особа пішки повинна була провести їх до сусідньої країни. На лінії розмежування державного кордону України та Румунії на КПП «Красноїльськ» порушників затримав прикордонний наряд.За процесуального керівництва Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури слідчі поліції завершили досудове розслідування за фактом протиправної діяльності буковинця. Йому вручили обвинувальний акт за вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.