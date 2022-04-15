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Майже 25 тисяч пляшок фальсифікованої алкогольної продукції вилучили правоохоронці у Рівному

Рівненська область / Новини регіону 15-апр, 2022, 06:299 prov 1
Інформація про склад на вулиці Князя Володимира, у якому знаходиться сумнівний алкоголь, до поліції надійшла від працівників управління СБУ в Рівненській області. Тепер за зберігання спиртного із підробленими марками акцизу 44–річному рівнянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. 
Так, під час огляду складського приміщення слідчо-оперативна група Рівненського районного управління поліції виявила та вилучила 21 000 пляшок горілки ємністю 0,5 л та понад три тисячі пляшок — ємністю 0,3 та 0,25.
44-річний орендодар складського приміщення, представник приватної фірми, яка має ліцензію на продаж алкоголю, пояснив правоохоронцям, що товар придбав офіційно у постачальника. Усі обставини встановлюватимуться у рамках кримінального провадження. 
За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 199 КК України (зберігання товарів із підробленими марками акцизного податку).
Вирішується питання про накладення арешту на вилучену продукцію, яка наразі перебуває під відповідальним зберіганням власника складу.
Слідчі дії тривають.
Відділ комунікації поліції Рівненської області.
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