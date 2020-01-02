Рівне:

У Рівненській області ліквідовано незаконний склад підакцизної продукції. Вилучено товарів вартістю понад 1,8 млн. грн.

Рівненська область 14-січ, 2020, 10:409 prov 47
У рамках проведення операції «Акциз-2020» слідчими податкової міліції Головного управління у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню за ст. 204 КК України за фактом здійснення громадянами Рівненської області незаконного виготовлення, зберігання та транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які реалізовували дану продукцію в Рівненській області.
У Рівненській області ліквідовано незаконний склад підакцизної продукції. Вилучено товарів вартістю понад 1,8 млн. грн.

Так, працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області, у межах кримінального провадження було встановлено, двох місцевих жителів, які здійснюють незаконне зберігання з метою збуту фальсифікованої алкогольної продукції. У подальшому за допомогою Інтернет додатків (Viber, WhatsApp) фальсифікат в реалізується жителям Рівненської області.
В подальшому відслідковано та визначено місця зберігання даної продукції та в результаті проведених обшуків на території Рівненської області з незаконного обігу вилучено 18679 пляшок фальсифікованої алкогольної продукції загальною орієнтовною вартістю понад 1,8 млн. гривень.
Триває слідство.

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