Податкова міліція Рівненщини ліквідувала підпільний цех з виготовлення фальсифікованого алкоголю

У рамках проведення операції «Акциз-2020» слідчими податкової міліції Головного управління у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню за ст. 204 КК України за фактом здійснення громадянами Рівненської області незаконного виготовлення, зберігання та транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які реалізовували дану продукцію в Рівненській області.Так, працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області, у межах кримінального провадження відслідковано та визначено місця виготовлення та зберігання даної продукції та в результаті проведених обшуків на території Рівненської області припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення алкогольних напоїв.З незаконного обігу вилучено:- 67,5 дал спирту орієнтовною вартістю 135,0 тис. грн.;- 202,5 дал готових до розливу ЛГВ (спиртосуміші) орієнтовною вартістю 506,0 тис. грн.- 1538 коробок готової продукції в пакуванні Beg-In-Box по 10 літрів кожна орієнтовною вартістю 3845,0 тис. грн.- фурнітура для виготовлення лікеро-горілчаних напоїв, палітеленові пакети з краном об’ємом 10 л. (Beg-In-Box), картонні коробки для Beg-In-Box, бочки з характерним запахом спирту, пусті скляні пляшки, пластмасові каністри з характерним запахом спирту, лійки, шланги, корки, тощо.Всього, в ході обшуків вилучено ТМЦ підакцизної групи товарів (ЛГВ, спирт) орієнтовною вартістю 4486,0 тис. грн.Вищевказану незаконно виготовлену підакцизну групу товарів зловмисники планували реалізувати на території Рівненської області.