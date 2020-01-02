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Податкова міліція Рівненщини ліквідувала підпільний цех з виготовлення фальсифікованого алкоголю

Рівненська область 03-січ, 2020, 14:369 prov 47
У рамках проведення операції «Акциз-2020» слідчими податкової міліції Головного управління у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню за ст. 204 КК України за фактом здійснення громадянами Рівненської області незаконного виготовлення, зберігання та транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які реалізовували дану продукцію в Рівненській області.
Податкова міліція Рівненщини ліквідувала підпільний цех з виготовлення фальсифікованого алкоголю

Так, працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області, у межах кримінального провадження відслідковано та визначено місця виготовлення та зберігання даної продукції та в результаті проведених обшуків на території Рівненської області припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення алкогольних напоїв.
З незаконного обігу вилучено:
- 67,5 дал спирту орієнтовною вартістю 135,0 тис. грн.;
- 202,5 дал готових до розливу ЛГВ (спиртосуміші) орієнтовною вартістю 506,0 тис. грн.
- 1538 коробок готової продукції в пакуванні Beg-In-Box по 10 літрів кожна орієнтовною вартістю 3845,0 тис. грн.
- фурнітура для виготовлення лікеро-горілчаних напоїв, палітеленові пакети з краном об’ємом 10 л. (Beg-In-Box), картонні коробки для Beg-In-Box, бочки з характерним запахом спирту, пусті скляні пляшки, пластмасові каністри з характерним запахом спирту, лійки, шланги, корки, тощо.
Всього, в ході обшуків вилучено ТМЦ підакцизної групи товарів (ЛГВ, спирт) орієнтовною вартістю 4486,0 тис. грн.
Вищевказану незаконно виготовлену підакцизну групу товарів зловмисники планували реалізувати на території Рівненської області.
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