Податкова міліція Рівненщини ліквідувала міжрегіональну схему постачання спирту етилового на території Рівненської області

Працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області ліквідовано міжрегіональну схему постачання спирту етилового.У рамках проведення операції «Акциз-2019» слідчими податкової міліції Головного управління у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 204 та ст. 199 КК України за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.Так, у межах кримінального провадження проведено обшуки на території Черкаської області за місцем зберігання незаконно виготовленого спирту етилового.За результатами проведених обшуків вилучено підакцизної групи товарів 24,8 тон вартістю 4960,0 тис. грн. та транспортні засоби вартістю 1600,0 тис. грн.Наразі тривають слідчі дії.ГУ ДФС у Рівненській області.