Вибух у Здолбунові - постраждали матір і дитина

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.





Здолбунівська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом замаху на вбивство двох осіб, одна з яких малолітня та незаконного поводження з бойовими припасами (ч.2 ст.15, п.п.1,2 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст.263 КК України).Слідством встановлено, що ввечері 23 травня між братом, жителем с. Олександрія, та його двоюрідною сестрою зі Здолбунова виник побутовий конфлікт, у ході якого чоловік кинув невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху жінка та її 11-річна дочка отримала тілесні ушкодження. Потерпілі доставлені до лікарні, їх життю наразі нічого не загрожує.Чоловіка затримано на місці вчинення злочину в порядку ст.208 КПК України. На даний час вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.Досудове розслідування проводять слідчі відділення поліції № 6 (Здолбунів) Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або й довічне.