Рівне:

Створення та просування сайтів

Вибух у Здолбунові - постраждали матір і дитина

Рівненська область / Новини регіону 25-май, 2022, 07:389 prov 0
Здолбунівська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом замаху на вбивство двох осіб, одна з яких малолітня та незаконного поводження з бойовими припасами (ч.2 ст.15, п.п.1,2 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст.263 КК України).
Слідством встановлено, що ввечері 23 травня між братом, жителем с. Олександрія, та його двоюрідною сестрою зі Здолбунова виник побутовий конфлікт, у ході якого чоловік кинув невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху жінка та її 11-річна дочка отримала тілесні ушкодження. Потерпілі доставлені до лікарні, їх життю наразі нічого не загрожує.
Чоловіка затримано на місці вчинення злочину в порядку ст.208 КПК України. На даний час вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування проводять слідчі відділення поліції № 6 (Здолбунів) Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або й довічне.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.


Схожі новини
Дочці, яка вдарила ножем свого батька, повідомлено про підозру
Рівненська область / Новини регіону

Дочці, яка вдарила ножем свого батька, повідомлено про підозру

Прокуратура Рівненської області прийняла до свого провадження розслідування резонансного убивства в м.Дубно
Головна / Рівненська область

Прокуратура Рівненської області прийняла до свого провадження розслідування резонансного убивства в м.Дубно

Професора кафедри затримано «на гарячому»
Рівненська область / Кримінал

Професора кафедри затримано «на гарячому»

Крадіжка золота з проникненням у квартиру - двом чоловікам оголошено підозри
Рівненська область / Новини регіону / Кримінал

Крадіжка золота з проникненням у квартиру - двом чоловікам оголошено підозри

Під час обшуків у жительки м.Радивилів вилучено наркоречовини орієнтовною вартістю півмільйона гривень
Головна / Рівненська область

Під час обшуків у жительки м.Радивилів вилучено наркоречовини орієнтовною вартістю півмільйона гривень

Створення та просування сайтів
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору