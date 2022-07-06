На Львівщині поліцейські затримали зловмисницю, причетну до вбивства свого співмешканця

Як встановили правоохоронці, під час раптово виниклого конфлікту раніше судима 47-річна мешканка Борислава вдарила чоловіка ножем, внаслідок чого він помер.4 липня, близько 22.30, до поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої про те, що в одному з будинків по вулиці Дрогобицькій у місті Борислав виявлено тіло чоловіка з ножовим пораненням.На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції, слідчі ті співробітники інших служб поліції Львівщини, а також експерти-криміналісти та судово-медичний експерт.У будинку поліцейські виявили тіло 47-річного місцевого мешканця з ознаками насильницької смерті. Опитавши сусідів та провівши інші оперативно-розшукові заходи, правоохоронці встановили, що до вбивства чоловіка причетна його співмешканка, раніше судима жителька Борислава віком 47 років. Встановлено, що між співмешканцями виник конфлікт, в ході якого жінка завдала ножем удар в ногу потерпілого, що спричинило його смерть.Зловмисницю затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.Вирішується питання про повідомлення зловмисниці про підозру у вчиненні вбивства та обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування триває.