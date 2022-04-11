Оголошено підозру організатору "переправи за кордон" ухилянтів

Неподалік державного кордону в селі Косонь, що на Берегівщині, поліцейські, спільно з прикордонниками, виявили двох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини. У ході слідства поліцейські встановили організатора нелегальної переправи. Фігурантові вже повідомили про підозру.
Разом із працівниками прикордонної служби, поліцейські Берегівського районного відділу поліції завадили двом чоловікам призовного віку нелегально потрапити до Угорщини.
Йдеться про 39 та 36-річного жителів інших областей України, яких правоохоронці виявили поблизу державного кордону в селі Косонь. Чоловіків доставили до віськкомату.
У ході слідства поліцейські встановили, що до організації цієї нелегальної переправи причетний 33-річний харків’янин, який фактично проживає в місті Берегово. Як з’ясували співробітники поліції, за попередньою домовленістю, чоловік доставив клієнтів до визначеного місця та надавав вказівки щодо безпосереднього перетину кордону.
За місцем проживання 33-річного фігуранта поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили автомобіль «Opel Vivaro», GPS-трекер, мобільні телефони, а також картки мобільних операторів.
Вчора, 24 червня, слідчі Берегівського районного відділу поліції повідомили чоловікові про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Фігурантові загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.
Відділ комунікації поліції Закарпатської області.