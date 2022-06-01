По $2500 з людини – жителя Ужгорода підозрюють в організації переправлення військовозобов’язаних через кордон

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури жителеві Ужгорода повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
Згідно з даними слідства, підозрюваний погодився організувати незаконний перетин кордону для двох чоловіків призовного віку за 2500 доларів США з особи. За ці кошти обіцяв надати провідника, котрий лісистою територією в обхід офіційних пропусків проведе «ухилянтів» до кордону зі Словаччиною.
В якості авансу за таку «послугу» чоловік отримав 1000 доларів США, після чого його затримали правоохоронці. Решту коштів, за домовленістю, призовники мали надати безпосередньо при переході. Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.
Викриття злочину проведене спільно зі слідчими СУ ГУНП в Закарпатській області та оперативниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.