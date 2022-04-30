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Викрито нестандартний канал незаконного переправлення чоловіків за кордон

Новини регіону / Чернівецька область 30-апр, 2022, 06:269 prov 0
Чернівчанина підозрюють у тому, що він підробляв трудові угоди, щоб перевезти закордон чоловіків призовного віку. За це отримував 6 тисяч доларів з людини.
Про це йдеться на сайті Чернівецької обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру буковинцю, який  організував незаконне переправлення осіб через держкордон з використанням підробленого документа (ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332  КК України).
За даними слідства, 23-річний житель Чернівців, будучи відповідальним за підбір, працевлаштування та оформлення водіїв на підприємство свого батька, за його відсутності, підробляв трудові договори з чоловіками  призовного віку, що давало їм право безперешкодно виїхати за кордон. Свої послуги оцінив у 6 000 доларів США з особи.
При спробі перетнути держкордон за таким фіктивним договором через МПП «Порубне», прикордонники викрили так званого «водія». Особу було затримано. Йому повідомлено про підозру у використанні завідомо підробленого документа. На транспортний засіб, в якому чоловік намагався виїхати з країни, накладено арешт.  
Слідством встановлено, що за такою ж схемою за кордон було переправлено більше 10 чоловіків – громадян України призовного віку.
Наразі у підприємця, з яким були укладені фіктивні трудові договори на здійснення транспортних перевезень за кордон, вилучено 6 автомобілів: «Rang-Rover», «Mercedes-Benz ML63», «Mercedes-Benz 609D», «Mercedes-Benz 814D», «Iveco 65C17», «Iveco Daily 60C15», орієнтовною вартістю близько 3 млн грн. Вирішується питання щодо їх арешту.
Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюють слідчі ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу головного оперативно-розшукового відділу 31 прикордонного загону та УСР в Чернівецькій області ДСР НП України.

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