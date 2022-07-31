Шахраї виманили у жителів Рівненщини 160 тисяч гривень

Лише за минулу жертвами аферистів стали четверо осіб. За усіма фактами вчинених шахрайських дій тривають досудові розслідування.
Позавчора, 29 липня, о 16:10 до Рівненського районного управління поліції надійшло повідомлення ошуканої 40-річної рівнянки. Потерпіла повідомила, що що невідомий, представившись працівником банку, заволодів її коштами в сумі 100 тисяч гривень.
А близько 18:30 надійшла заява 43-річної жительки селища Рокитне, яка побачила у мережі Інтернет повідомлення про можливість отримання грошової допомоги. Перейшовши за посиланням, заповнила дані платіжної картки. Втім, замість поповнення балансу, отримала його списання — з її рахунку зникло майже 39 тисяч гривень. У аналогічний спосіб позбувся майже 12 тисяч гривень і 24-річний житель обласного центру. Крім того, псевдопрацівники банку телефонували і 49-річному рівнянину, внаслідок чого, із його картки зникло 9 170 гривень.
За усіма фактами заволодіння чужим майном, вчиненого шляхом обману, дізнавачі Рівненського РУП розпочали досудові розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановлюють причетних до скоєних злочинів осіб та вкотре наголошують громадянам бути вкрай обережними під час операцій із банківськими картками та берегти персональні дані.
Поліція Рівненської області.