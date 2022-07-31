Шахраї виманили у жителів Рівненщини 160 тисяч гривень

Лише за минулу жертвами аферистів стали четверо осіб. За усіма фактами вчинених шахрайських дій тривають досудові розслідування.Позавчора, 29 липня, о 16:10 до Рівненського районного управління поліції надійшло повідомлення ошуканої 40-річної рівнянки. Потерпіла повідомила, що що невідомий, представившись працівником банку, заволодів її коштами в сумі 100 тисяч гривень.А близько 18:30 надійшла заява 43-річної жительки селища Рокитне, яка побачила у мережі Інтернет повідомлення про можливість отримання грошової допомоги. Перейшовши за посиланням, заповнила дані платіжної картки. Втім, замість поповнення балансу, отримала його списання — з її рахунку зникло майже 39 тисяч гривень. У аналогічний спосіб позбувся майже 12 тисяч гривень і 24-річний житель обласного центру. Крім того, псевдопрацівники банку телефонували і 49-річному рівнянину, внаслідок чого, із його картки зникло 9 170 гривень.За усіма фактами заволодіння чужим майном, вчиненого шляхом обману, дізнавачі Рівненського РУП розпочали досудові розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.Поліцейські встановлюють причетних до скоєних злочинів осіб та вкотре наголошують громадянам бути вкрай обережними під час операцій із банківськими картками та берегти персональні дані.