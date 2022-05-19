Майже 100 тисяч гривень добровільно віддали шахраям

Кримінальні новини Рівненщини.
Жертвами аферистів стали троє жителів Рівненського, Сарненського та Вараського районів. За усіма фактами вчинених шахрайських дій тривають досудові розслідування.
Цими днями до відділення поліції №2 (смт Рокитне) Сарненського РВП надійшла заява 55-річного місцевого жителя. Чоловік побачив у мережі інтернет повідомлення про можливість отримання грошової допомоги під час воєнного стану. Перейшовши за посиланням, заповнив дані про платіжні картки, а орієнтовно через п’ять хвилин замість виплати із його рахунку зникло понад 64 тисячі гривень.
А до відділення поліції №3 (м. Острог) Рівненського РУП звернулася 54-річна жителька села Грем'яче, що невідомий, представившись працівником банку, заволодів її коштами в сумі 21 500 гривень. Жінка була впевнена — дзвінок саме з фінустанови, адже аферист володів інформацією про суми на її рахунку, місце проживання, тощо. Втім, наступного дня, коли вона хотіла зняти готівку побачила, що на картці відсутні кошти.
Псевдопрацівниця банку зателефонувала учора і до 27-річної жительки Вараша. За її «легендою», у мобільному додатку хтось намагається змінити пароль. Жінка детально розповіла, що потрібно зробити та які дані назвати, аби не стати жертвою шахраїв. Коли виконала всі необхідні дії, за кілька хвилин із картки зникло понад 16 тисяч гривень.
За усіма фактами заволодіння чужим майном, вчиненого шляхом обману, слідчі територіальних підрозділів поліції розпочали досудові розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Поліцейськівстановлюють причетних до скоєних злочинів осіб та вкотре наголошують громадянам бути вкрай обережними.
У жодному разі не називайте невідомим особам паролі та дані банківських карток, а усі питання з'ясовуйте із працівниками банку або за номером гарячої лінії, зазначеної на звороті картки.
Відділ комунікації поліції Рівненської області