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Жителі Рівненщини віддали аферистам 15 тисяч доларів та майже 100 тисяч гривень

Рівненська область / Новини регіону 11-июл, 2022, 08:369 zipik 0
Позаминулої доби до поліції із заявами про вчинення шахрайств звернулися п’ятеро жителів області. До 65-річної рівнянки зателефонувала невідома жінка та, представившись медиком, повідомила, що знайома потрапила в ДТП. На лікування потрібні великі кошти. А вже через кілька хвилин у квартиру прийшла жінка, якій рівнянка віддала 8 тисяч доларів. А іще через деякий з’явився парубок, якому жінка віддала ще сім тисяч доларів.
24-річна жителька селища Володимирець під приводом купівлі автомобіля перерахувала на картку шахрая 48 363 гривні.
В аналогічний спосіб жертвами аферистів стали іще троє мешканців області, які втратили із банківських карток 32 000, 15 000 та 3000 гривень.
За всіма фактами тривають досудові розслідування.
Відділ комунікації поліції Рівненської області
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