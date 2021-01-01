На Житомирщині «ясновидиця» видурила у жінки 200 тисяч грн.

Попередньо, жителька Любарщини, запропонувавши своїй знайомій посередництво у спілкуванні з ясновидицею, заволоділа її грошима у сумі близько 200 тисяч гривень. Нині у рамках досудового розслідування триває встановлення всіх обставин. Правоохоронці закликають громадян бути розсудливими та обачними у питаннях, пов’язаних з отриманням нематеріальних послуг.4 липня до відділення поліції №1 (м. Любар) Житомирського РУП звернулась 39-річна жителька місцевої громади із заявою про шахрайство. Жінка розповіла, що упродовж року знайома видурила у неї значну суму грошей.Заявниця розповіла, що якось 27-річна сусідка розповіла їй про «справжню» ворожку, яка може допомогти вирішити складні життєві негаразди. Вона запропонувала посередництво у спілкуванні з ясновидицею та повідомила, що для оплати такої роботи необхідно переказати кошти на її банківську картку. Жінка погодилась та упродовж року неодноразово користувалась «послугами» ворожки, вірячи, що отримує певну допомогу. Вона щоразу переказувала на фінансовий рахунок сусідки від кількох тисяч до кількох десятків тисяч гривень. Загальна сума таких переказів склала близько 200 тисяч гривень. І лише нещодавно жінка зрозуміла, що дозволила себе ошукати та звернулася до правоохоронців.Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Вони опитали жінку, на яку вказала заявниця й та визнала свою провину. Попередньо, чужі кошти вона використала для оплати онлайн-ігор. Нині триває подальше досудове розслідування.Законодавством заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, карається штрафом від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від 1 до 2 років, або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.Водночас поліцейські закликають громадян бути вкрай обачними у фінансових питаннях, особливо якщо йдеться про отримання нематеріальних послуг. Пам’ятайте, що лише розсудливість та спокійне сприйняття будь-якої ситуації може вберегти від нерозважливих дій та вчинків.Не запрошуйте до власних будинків незнайомців, які пропонують провести «магічні ритуали», відвернути невдачу та біди, прикликати багатство, повернути здоров’я тощо. У такому випадку ви ризикуєте не тільки добровільно віддати власні заощадження, а ще й бути обікраденими пронирливими «гостями». Не варто користуватися й послугами вуличних ясновидців, які пропонують поворожити, зняти порчу, адже вони всіляко намагаються ввійти в довіру, аби видурити ваші цінності. Навчайте таких заходів перестороги своїх дітей та будьте обачними!