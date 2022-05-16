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На Тернопільщині 46-річна жінка випала з автобуса

Новини регіону / Тернопільська область 16-май, 2022, 08:599 prov 0
ДТП трапилася у суботу, 14 травня, близько 6.30 поблизу села Худиківці Мельнице-Подільської громади. 
За попередніми даними, 46-річна жителька села Пилипче  їхала в автобусі сполученням Горошова-Борщів. Під час руху на повороті задні двері транспортного засобу раптово відчинилися і потерпіла випала на дорогу. Від отриманої травми голови жінка померла.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Вирішується питання про внесення даного факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Відділ комунікації поліції Тернопільської області
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