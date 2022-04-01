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Експоліцейському з Дубенщини повідомлено про підозру

Рівненська область / Новини регіону 10-май, 2022, 08:239 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури  колишньому заступнику начальника одного з відділів поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої (ч. 3 ст. 286-1 КК України).
За даними слідства, ввечері 1 вересня минулого року, зараз вже колишній правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобіля Opel Combo в стані алкогольного сп’яніння, в порушення правил дорожнього руху, неподалік Дубна допустив зіткнення із вантажівкою Volvo, яка рухалась в попутному напрямку.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула 28-річна пасажирка легкового автомобіля.
Досудове розслідування проводять слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією  у м. Рівному) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому.
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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