Експоліцейському з Дубенщини повідомлено про підозру

За даними слідства, ввечері 1 вересня минулого року, зараз вже колишній правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобіля Opel Combo в стані алкогольного сп’яніння, в порушення правил дорожнього руху, неподалік Дубна допустив зіткнення із вантажівкою Volvo, яка рухалась в попутному напрямку.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула 28-річна пасажирка легкового автомобіля.
Досудове розслідування проводять слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому.
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.