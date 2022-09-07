Двоповерховий електропотяг Київ — Луцьк, робитиме зупинку в ще одному місті на Рівненщині

Двоповерховий електропотяг Skoda Київ — Луцьк, який курсує через Рівненщину, зупинятиметься у Здолбунові. Про це повідомили в Telegram-каналі Укрзалізниці.
Нагадаємо, з 23 серпня 2022 року в тестовому режимі курсує поїзд Київ – Рівне – Луцьк. Це перший швидкісний маршрут, який єднає Рівне та Луцьк зі столицею України.
З Києва поїзд №755/756 Київ — Луцьк — Київ вирушає щодня, крім середи, о 07:25, прибуває у Рівне об 11:54 та до Луцька о 13:12. Прямує через станції Шепетівка та Ківерці. Вартість проїзду за повним маршрутом від 163 гривень (бокове місце 3-класу), 2-клас коштує від 350 гривень.
Джерело.