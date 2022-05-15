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Фіксація порушень в автоматичному режимі з 16 травня повертається

Рівненська область / Новини регіону 15-май, 2022, 12:089 prov 2
Фіксація порушень в автоматичному режимі на Рівненщині повертається. Про це повідомила Патрульна поліція Рівненської області.
Війна внесла багато корективів до нашого звичного життя. З початку війни були вимкнені камери автоматичної фіксації здебільшого із стратегічною метою. Але в час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже недотримання ПДР також продовжує щодня вбивати наших громадян. А перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими та загиблими.
Система автоматичної фіксації вже відмінно себе зарекомендувала та довела свою ефективність до війни. Й наразі готова повернутись до роботи.
З 16 травня на автомобільних дорогах міст Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів та Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.
Працюватимуть вони на автошляхах:
  • 340 км+202 автодороги М-06 напрямок спрямування с. Панталія
  • 394 км+318 автодороги M-06 напрямок спрямування м. Львів
  • 328 км+826 автодороги M-06 напрямок спрямування м. Київ.
Наразі запрацюють 128 камер, які розташовані у 20 містах та 10 областях.
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