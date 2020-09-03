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Сергій ПАНЧУК: Поліською митницею оформлено майже 1400 декларацій в автоматичному режимі – без участі посадових осіб митниці

Рівненська область 17-сен, 2020, 08:549 prov 97
Станом на 14.09.2020 року Поліською митницею Держмитслужби оформлено 1387 декларацій в рамках проєкту виконання митних формальностей в автоматичному режимі.
Проєкт розпочався 19 травня. Він спрямований на спрощення процедури митного оформлення та створення сприятливих умов для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності і передбачає можливість автоматичного оформлення митних декларацій без участі посадових осіб митниць. Наразі пілотний проєкт стосується трьох митних режимів експорт, переробка на митній території, реекспорт (після переробки).
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