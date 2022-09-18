Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 18.09 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 54480 (+230) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2210 (+8) од,бойових броньованих машин / APV ? 4718 (+17) од,артилерійських систем / artillery systems – 1309 (+3) од,РСЗВ / MLRS – 312 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 168 (+0) од,літаків / aircraft – 251 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 217 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 918 (+7),крилаті ракети / cruise missiles ? 238 (+2),кораблі /катери / warships / boats ? 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3578 (+7) од,спеціальна техніка / special equipment ? 122 (+1).Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!