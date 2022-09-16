Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 17.09 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 54250 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2202 (+3) од,бойових броньованих машин / APV ? 4701 (+11) од,артилерійських систем / artillery systems – 1306 (+4) од,РСЗВ / MLRS – 312 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 168 (+0) од,літаків / aircraft – 251 (+1) од,гелікоптерів / helicopters – 216 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 911 (+3),крилаті ракети / cruise missiles ? 236 (+3),кораблі /катери / warships / boats ? 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3571 (+21) од,спеціальна техніка / special equipment ? 121 (+0).Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!