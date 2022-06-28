Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.06 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 28.06 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 35250 (+250) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1567 (+15) од,бойових броньованих машин / APV ? 3704 (+17) од,артилерійських систем / artillery systems – 778 (+7) од,РСЗВ / MLRS - 243 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 102 (+1) од,літаків / aircraft – 217 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 185 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 636 (+0),крилаті ракети / cruise missiles - 139 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 14 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2589 (+14) од,спеціальна техніка / special equipment - 61 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!