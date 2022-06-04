Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.06

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.06орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 05.06 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 31150 (+100) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1381 (+5) од,бойових броньованих машин / APV ? 3392 (+13) од,артилерійських систем / artillery systems – 686 (+6) од,РСЗВ / MLRS - 207 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 95 (+0) од,літаків / aircraft – 210 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 175 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 548 (+8),крилаті ракети / cruise missiles - 122 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2360 (+23) од,спеціальна техніка / special equipment - 53 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bakhmut direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!