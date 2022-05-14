Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.05

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.05орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 14.05 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 27200 (+300) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1218 (+13) од,бойових броньованих машин / APV ? 2934 (+34) од,артилерійських систем / artillery systems – 551 (+9) од,РСЗВ / MLRS - 195 (+2) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 88 (+0) од,літаків / aircraft – 200 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 163 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 411 (+6),крилаті ракети / cruise missiles - 95 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2059 (+17) од,спеціальна техніка / special equipment - 42 (+1).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Слов’янському та Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kurakhiv direction.Дані уточнюються / Data are being updated