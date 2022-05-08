Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.05

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.05орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 09.05 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 25650 (+150) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1145 (+15) од,бойових броньованих машин / APV ? 2764 (+23) од,артилерійських систем / artillery systems – 513 (+4) од,РСЗВ / MLRS - 185 (+6) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 87 (+1) од,літаків / aircraft – 199 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 158 (+2) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 1970 (+9) од,кораблі /катери / boats / cutters - 12 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 377 (+17).Спеціальна техніка / special equipment - 41 (+2).Крилаті ракети / cruise missiles - 94 (+2).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Avdiivka direction.Дані уточнюються / Data are being updated.Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!