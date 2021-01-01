Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.05

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.05орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 11.05 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 26350 (+350) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1187 (+17) од,бойових броньованих машин / APV ? 2856 (+48) од,артилерійських систем / artillery systems – 528 (+9) од,РСЗВ / MLRS - 185 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 87 (+0) од,літаків / aircraft – 199 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 160 (+2) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 390 (+10),крилаті ракети / cruise missiles - 94 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 12 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 1997 (+17) од,спеціальна техніка / special equipment - 41 (+0).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися а Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Novopavlivsk, Kurakhiv and Severodonetsk directions.Дані уточнюються / Data are being updated