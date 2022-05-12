Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.05

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.05орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 12.05 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 26650 (+300) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1195 (+8) од,бойових броньованих машин / APV ? 2873 (+17) од,артилерійських систем / artillery systems – 534 (+6) од,РСЗВ / MLRS - 191 (+6) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 87 (+0) од,літаків / aircraft – 199 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 161 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 398 (+8),крилаті ракети / cruise missiles - 94 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 13 (+1) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2019 (+22) од,спеціальна техніка / special equipment - 41 (+0).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kurakhiv direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!