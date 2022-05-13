Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 13.05 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 26900 (+250) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1205 (+10) од,бойових броньованих машин / APV ? 2900 (+27) од,артилерійських систем / artillery systems – 542 (+8) од,РСЗВ / MLRS - 193 (+2) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 88 (+1) од,літаків / aircraft – 200 (+1) од,гелікоптерів / helicopters – 162 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 405 (+7),крилаті ракети / cruise missiles - 95 (+1),кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2042 (+23) од,спеціальна техніка / special equipment - 41 (+0).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kurakhiv direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!