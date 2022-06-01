Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.06

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.06орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 01.06 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 30700 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1361 (+3) од,бойових броньованих машин / APV ? 3343 (+41) од,артилерійських систем / artillery systems – 659 (+10) од,РСЗВ / MLRS - 207 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 94 (+1) од,літаків / aircraft – 208 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 175 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 519 (+4),крилаті ракети / cruise missiles - 120 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2290 (+15) од,спеціальна техніка / special equipment - 49 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kryvyi Rih and Bakhmut directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!