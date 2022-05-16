Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.05

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.05орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 16.05 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 27700 (+300) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1228 (+8) од,бойових броньованих машин / APV ? 2974 (+16) од,артилерійських систем / artillery systems – 577 (+22) од,РСЗВ / MLRS - 195 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 89 (+0) од,літаків / aircraft – 200 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 165 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 427 (+11),крилаті ракети / cruise missiles - 97 (+2),кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2101 (+14) од,спеціальна техніка / special equipment - 42 (+0).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bachmut and Zaporizhzhia directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!