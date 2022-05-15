Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.05

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.05орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 15.05 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 27400 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1220 (+2) од,бойових броньованих машин / APV ? 2958 (+24) од,артилерійських систем / artillery systems – 555 (+4) од,РСЗВ / MLRS - 195 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 89 (+1) од,літаків / aircraft – 200 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 164 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 416 (+5),крилаті ракети / cruise missiles - 95 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2087 (+28) од,спеціальна техніка / special equipment - 42 (+0).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kurakhiv and Avdiivka directions.Дані уточнюються / Data are being updated