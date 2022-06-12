Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.06 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 13.06 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 32300 (+150) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1432 (+2) од,бойових броньованих машин / APV ? 3492 (+8) од,артилерійських систем / artillery systems – 718 (+3) од,РСЗВ / MLRS - 226 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 97 (+0) од,літаків / aircraft – 213 (+1) од,гелікоптерів / helicopters – 178 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 585 (+3),крилаті ракети / cruise missiles - 125 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2460 (+5) од,спеціальна техніка / special equipment - 54 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!