НСЖУ поповнилася сарненськими журналістами

9 та 16 вересня (до Дня солідарності та Дня памяті загиблих журналістів) у Сарненському етнографічному музеї зібралася журналістська родина, задля вшанування пам'яті тих майстрів пера, котрі вже відійшли у засвіти та прийняття до НСЖУ нових членів.

Так 28 вересня секретаріат Рівненської обласної організації Національної спілки журналістів України своїм рішенням прийняв до лав Спілки добре знаних у краї жителів Сарненського району Світлану Коток - заступницю директора Тинненського ліцею, Ніну Патрикей - ветеранку праці, поетесу з Малого Вербчого, та Олександра Цицюру - директора фізкультурно-спортивного клубу "Повір у себе». Голова Сарненського осередку вільних журналістів Геогрій Александрович та представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Рівненській області, голова правління обласної організації НСЖУ Дмитро Тарасюк з нагоди журналістських свят вручили грамоти за розвиток журналістики членам спілки та орден Всеукраїнського обєднання «Країна» « За збереження історії» історику Коток Світлані Іванівні.

Георгій Борисович зазначив, що нині в підрозділі організації НСЖУ Сарненської асоціації вільних журналістів і фотожурналістів перебуває 32 спілчан . Це найбільший низовий осередок в області. У 2018році і нині він визнаний кращим на Рівненщині, нагороджений перехідним кубком імені Володимира Шишкова. Маємо ще краще й продуктивніше використовувати потужний творчий потенціал.