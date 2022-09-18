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НСЖУ поповнилася сарненськими журналістами

Головна / Рівненська область / Новини регіону / Актуально 18-сен, 2022, 14:119 swet 9
9 та 16 вересня (до Дня солідарності та Дня памяті загиблих журналістів) у Сарненському етнографічному музеї зібралася журналістська родина, задля вшанування пам'яті тих майстрів пера, котрі вже відійшли у засвіти та прийняття до НСЖУ нових членів.
Так 28 вересня секретаріат Рівненської обласної організації Національної спілки журналістів України своїм рішенням прийняв до лав Спілки добре знаних у краї жителів Сарненського району Світлану Коток - заступницю директора Тинненського ліцею, Ніну Патрикей - ветеранку праці, поетесу з Малого Вербчого, та Олександра Цицюру - директора фізкультурно-спортивного клубу "Повір у себе». Голова Сарненського осередку вільних журналістів Геогрій Александрович та представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Рівненській області, голова правління обласної організації НСЖУ Дмитро Тарасюк з нагоди журналістських свят вручили грамоти за розвиток журналістики членам спілки та орден Всеукраїнського обєднання «Країна» « За збереження історії» історику Коток Світлані Іванівні.
Георгій Борисович зазначив, що нині в підрозділі організації НСЖУ Сарненської асоціації вільних журналістів і фотожурналістів перебуває 32 спілчан . Це найбільший низовий осередок в області. У 2018році і нині він визнаний кращим на Рівненщині, нагороджений перехідним кубком імені Володимира Шишкова. Маємо ще краще й продуктивніше використовувати потужний творчий потенціал.
Священик Сарненської ПЦУ о. Віталій здійснив молитву за Україну та мир в нашій державі, наголосивши, що журналісти також виконують важливу місію у наш час. Після закінчення урочистої частини присутні переглянули документальний фільм про внесок єврейської Сарненської общини у розвиток міста.
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