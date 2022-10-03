Найскладніший опалювальний сезон: як бути готовими до холодів

Актуально 03-окт, 2022, 08:419 prov 0

Опалювальний сезон в Україні, попри війну, має початися вчасно. Але він буде найскладнішим за останні 30 років, оскільки ворог прицільно обстрілює енергетичну інфраструктуру. Як міста пройдуть цей опалювальний сезон та як підготуватися до холодів кожному українцю – дізнавався Центр громадського моніторингу і контролю.



Коли в будинках стане тепло

Міста почнуть вмикати опалення, коли середньодобова температура три дні поспіль становитиме менше +8°. Відключення опалення навесні очікується, коли середньодобова температура за три дні перевищить це значення. А отже, порівняно з попередніми роками, у процедурі ввімкнення опалення нічого не зміниться.

Прогнози синоптиків свідчать про те, що жовтень буде відносно теплим. А тому очікувати на запуск опалення українцям варто орієнтовно з листопада.

Проте під час опалювального сезону температура в квартирах буде дещо нижчою, ніж раніше. За встановленими урядом нормами, температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їхнього утеплення) повинна бути на рівні +18°, а в наріжних кімнатах +20°С. Нижня гранична норма температури в помешканнях складатиме +16°. Така температура є нормою для більшості країн Європи та світу.



Готовність до всіх сценаріїв

Проте перебої з постачанням тепла не виключені, адже експерти прогнозують, що інфраструктура українських міст залишитися головною ракетною ціллю росії. Але прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевняє: вугілля і газу для опалення Україні вистачає, також накопичують альтернативні види опалення, наприклад, деревину. Для захисту електростанцій закуповують додаткові генератори.

За словами прем’єр-міністра, влада формує домовленості з партнерами про додаткові поставки газу, виділила 1,4 млрд грн на підготовку до екстрених ситуацій, закупила майже 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів.

«Сформовано оперативний штаб, який швидко вирішуватиме будь-які кризові питання. Насамперед, питання ліквідації наслідків атак росії на нашу критичну інфраструктуру. Ми готувалися і готуємось до всіх сценаріїв. І зробимо все можливе, щоб цієї зими українці були з теплом, світлом та водою», - додав прем'єр.

При цьому отримувачам субсидій не варто хвилюватися. У Кабміні запевнили: у держбюджеті-2022 на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг передбачено близько 37,9 млрд. гривень. Цієї суми вистачить для підтримки громадян.



Хто може залишитися без опалення

Найскладнішим опалювальний сезон буде на тимчасово окупованих Росією територіях, де окупанти не дбають про відновлення інфраструктури енергозабезпечення. Мешканці цих регіонів можуть залишитися зовсім без тепла. Складнощі з опаленням можуть виникнути і в деяких прифронтових населених пунктах, які сильно постраждали від обстрілів інфраструктури.

Експерти зазначають: проходження опалювального сезону і стан інфраструктури енергозабезпечення залежатиме від дій росії.

«Теоретично, на підконтрольних територіях Україна може пройти без проблем цю зиму, але ми живемо постійно у війні, і в будь-який момент якась частина інфраструктури може бути зруйнована, яка — ми не знаємо… Я думаю, що головна відповідь в цій ситуації, що, якщо щось йде не так, треба евакуюватись, насправді може краще навіть евакуюватись не очікуючи, що щось піде не так, там де можна очікувати, що буде зруйнована інфраструктура», - зазначив під час дискусії в Медіацентрі Україна заступник директора ГО «Екодія» Олексій Пасюк.



Як підготувати квартиру до зими

У Міністерстві розвитку громад і територій кажуть, що одним із важливих заходів підготовки є проведення побутової термомодернізації власниками квартир та індивідуальних будинків. Саме первинні заходи дозволять зменшити втрати теплової енергії та створити оптимальний мікроклімат у будинках. Також у відомстві радять обрати одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації.

Слід підготувати батареї опалення до експлуатації – відсунути від них меблі, забрати штори, що затримують тепло. Енергозберігаючі заходи краще провести як у кожній окремій квартирі, так і знизити втрати тепла цілого багатоквартирного будинку, зазначають у міністерстві.

Наталія Холодова, експертка ГО «Екоклуб», яка координує інформаційну кампанію з підготовки українців до зими 2022-2023, наголосила, що для людей, які живуть в багатоквартирних будинках, важливо вжити всіх заходів, щоб зменшити свої втрати тепла.

«Перевірити вікна, відрегулювати пластикові вікна, поставити тепловідбивні екрани, перевірити, щоб на сходових клітинах теж не було ніяких дірок, тобто щоб не було якихось глобальних тепловтрат», - радить вона.

Оксана Коваль,

медіа-координатор Центру громадського моніторингу та контролю.

