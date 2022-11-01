Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде,- головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.
Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості.
Ми ведемо війну на суходолі, у повітрі, на морі, в кіберпросторі тощо. Ми ведемо війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців. Усе це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і жагу перемогти.
Чи витримали б інші країни такий тиск? Тільки за сьогодні противник застосував по цивільних об?єктах України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу “Shahed-136” та один БПЛА “Ланцет-3”. Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю.
Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде.
Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine генерал Валерій Залужний.