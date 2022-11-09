

Щороку 9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови. Традиційно в цей день усі українці пишуть Радіодиктант національної єдності, а в школах, окрім цього, проводять тематичні уроки з української мови та літератури.



Як зробити урок української мови креативним та наповнити сенсами;

чим має відрізнятись онлайн-урок до Дня української писемності та мови від уроку наживо;

які заходи можна провести в школі;

як зацікавити школярів;

що не варто робити в презентаціях.

Про це “Новій українській школі” розповів вчитель української мови та літератури, переможець Global Teacher Prize Ukraine 2021 Артур Пройдаков. Використовуйте його поради та лайфхаки в підготовці до уроку в День української писемності та мови.



РАДІОДИКТАНТ ЄДНОСТІ: ЧОМУ ЦЕ MUST HAVE

Українському Радіо та Радіо Культура;

телеканалах та діджитал-платформах Суспільного Мовлення.

До речі, алфавіт український унікальний, бо лише в українській писемності є буква "Ї", яка цьогоріч стала дуже актуальною...