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День Української писемності та мови

Головна / Україна / Актуально 09-ноя, 2022, 11:519 swet 0

Щороку 9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови. Традиційно в цей день усі українці пишуть Радіодиктант національної єдності, а в школах, окрім цього, проводять тематичні уроки з української мови та літератури.
  • Як зробити урок української мови креативним та наповнити сенсами;
  • чим має відрізнятись онлайн-урок до Дня української писемності та мови від уроку наживо;
  • які заходи можна провести в школі;
  • як зацікавити школярів;
  • що не варто робити в презентаціях.
Про це “Новій українській школі” розповів вчитель української мови та літератури, переможець Global Teacher Prize Ukraine 2021 Артур Пройдаков. Використовуйте його поради та лайфхаки в підготовці до уроку в День української писемності та мови.

РАДІОДИКТАНТ ЄДНОСТІ: ЧОМУ ЦЕ MUST HAVE

“Насамперед, я б радив своїм колегам, адміністраціям шкіл та учням долучатися до написання Радіодиктанту національної єдності. Цю приємну традицію можна інтегрувати в урок не лише української мови, а й інших предметів. Вчителі також можуть писати диктант разом зі школярами.
Диктант – це класичний метод, який допомагає перевірити засвоєння учнями пунктуаційних та орфографічних норм. Це, звісно, не основна категорія перевірки знань, але він є хорошим тренажером. Однак Радіодиктант національної єдності не лише про перевірку грамотності, а про єднання”, – говорить Артур.
Вчитель додає, що коли люди різного віку, різних спеціальностей одночасно пишуть диктант, то в них з’являється відчуття належності до чогось масштабного та важливого. Тож така акція демонструє цінність української мови, а люди своїм прикладом стають мотивацією для інших вчити, поважати рідну мову й не боятися помилок. Тому Радіодиктант є обов’язковим не тільки для шкіл, а і для всіх українців.
Нагадаємо, що цьогоріч Радіодиктант транслюватимуть 9 листопада об 11:00 на:
  • Українському Радіо та Радіо Культура;
  • телеканалах та діджитал-платформах Суспільного Мовлення.

 До речі, алфавіт український унікальний, бо лише в українській писемності є буква "Ї", яка цьогоріч стала дуже актуальною...

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