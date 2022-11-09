Щороку 9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови. Традиційно в цей день усі українці пишуть Радіодиктант національної єдності, а в школах, окрім цього, проводять тематичні уроки з української мови та літератури.
- Як зробити урок української мови креативним та наповнити сенсами;
- чим має відрізнятись онлайн-урок до Дня української писемності та мови від уроку наживо;
- які заходи можна провести в школі;
- як зацікавити школярів;
- що не варто робити в презентаціях.
РАДІОДИКТАНТ ЄДНОСТІ: ЧОМУ ЦЕ MUST HAVE“Насамперед, я б радив своїм колегам, адміністраціям шкіл та учням долучатися до написання Радіодиктанту національної єдності. Цю приємну традицію можна інтегрувати в урок не лише української мови, а й інших предметів. Вчителі також можуть писати диктант разом зі школярами.
Диктант – це класичний метод, який допомагає перевірити засвоєння учнями пунктуаційних та орфографічних норм. Це, звісно, не основна категорія перевірки знань, але він є хорошим тренажером. Однак Радіодиктант національної єдності не лише про перевірку грамотності, а про єднання”, – говорить Артур.
Вчитель додає, що коли люди різного віку, різних спеціальностей одночасно пишуть диктант, то в них з’являється відчуття належності до чогось масштабного та важливого. Тож така акція демонструє цінність української мови, а люди своїм прикладом стають мотивацією для інших вчити, поважати рідну мову й не боятися помилок. Тому Радіодиктант є обов’язковим не тільки для шкіл, а і для всіх українців.
Нагадаємо, що цьогоріч Радіодиктант транслюватимуть 9 листопада об 11:00 на:
- Українському Радіо та Радіо Культура;
- телеканалах та діджитал-платформах Суспільного Мовлення.