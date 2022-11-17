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Анекдот про вовків і собаку, складений на реальних фактах про одного з Рівненських екс-чиновників

Тварини / Актуально / Цікаво 17-ноя, 2022, 12:349 swet 14
Вовки загнали собаку, оточили, хочуть зжерти. Собака просить не вбивати її, натомість обіцяє допомагати заганяти овець та іншу худобу, інформує Ukr.Media.
Вовки подумали і залишили собаку в зграї. Два роки вона їм допомагала, всьому вчила, показувала місця, полювала разом з ними...
Настала особливо голодна зима, полювання невдалі, вовки голодні, зневірені. Що робити? Вирішили все-таки зжерти собаку. І все-таки зжерли. Кісточки поховали.
Поставили надгробок. Думають, як підписати, від кого? "Від друзів"? Так начебто які ж вони друзі, раз зжерли... «Від ворогів»? Так 2 роки разом пліч-о-пліч
жили, полювали, ніхто в образі не був... Подумали і написали «Від колег».
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