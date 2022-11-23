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Ні собачки, ні грошей, або як тернополянка купувала через інтернет домашнього улюбленця

Новини регіону / Тернопільська область 23-ноя, 2022, 08:439 prov 0
Мешканка обласного центру хотіла придбати нового домашнього улюбленця. В мережі Інтернет вона знайшла оголошення про продаж тваринки, а потрапила в шахрайську пастку.
Привабила жінку дешева ціна на породисту тваринку: продавець просив передоплату в сумі 42 000 гривен. Безпечна жінка погодилася та перерахувала кошти. Вона чекала телефонний дзвінок аби продавець підтвердив зарахування коштів й узгодити умови доставки, однак він так не зателефонував. Натомість вимкнув телефон та видалив допис. За допомогою вона звернулася до правоохоронців.
Відомості про подію слідчі Тернопільського РУП внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
Вкотре нагадуємо: приваблива ціна, поспішність з оплатою, а також вимоги оплатити товар наперед – так, зазвичай, діють шахраї. Торгуйте безпечно, не погоджуйтеся переводити гроші маловідомим людям, у яких немає відгуків про їх роботу, відповідного рейтингу, тощо. Перевіряйте номер мобільного в інтернеті, а також, чи не дублюються фото товару в інших оголошеннях. 
Відділ комунікації поліції Тернопільської області.
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