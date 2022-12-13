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На конференції в Парижі пообіцяли виділити 1 млрд євро на допомогу Україні

Головна / Україна і світ / Актуально 13-дек, 2022, 19:449 prov 0
На Міжнародній конференції на підтримку України, що відбулася в Парижі, було оголошено про виділення майже мільярда євро допомоги, які допоможуть українцям пережити зиму на тлі руйнування Росією інфраструктури.
Про це за підсумками конференції повідомила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.
Вона уточнила, що 415 мільйонів євро будуть виділені на енергетичний сектор України, 25 мільйонів євро – на водопостачання, 38 мільйонів євро – на продовольство, 17 мільйонів євро – на охорону здоров'я та 22 мільйони євро – на транспорт.
Решта коштів ще не розподілена, додала глава французької дипломатії. Усього надати фінансову допомогу пообіцяли 46 країн і 24 міжнародні організації, що брали участь у конференції.
Нагадаємо, в Парижі у вівторок відбулася міжнародна донорська конференція за участю понад 45 країн і 20 міжнародних організацій, яка має на меті підтримати Україну на тлі постійних російських атак по критичній інфраструктурі.
Паризька конференція має зосередитися на допомозі Україні задовольнити її потреби у воді, електроенергії, їжі, охороні здоров’я та транспорті протягом наступних місяців до кінця березня.
Французькі організатори зустрічі кажуть, що акція допомоги також надішле Кремлю сигнал про те, що міжнародна спільнота підтримує Україну проти повітряних бомбардувань Росії, які спустошили українську енергосистему та іншу ключову інфраструктуру.
Про наміри надати Києву допомогу оголосили, серед іншого, ШвеціяШвейцаріяНорвегіяІспанія та Німеччина.
Джерело.
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