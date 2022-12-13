Посли Євросоюзу одноголосно схвалили виділення Україні 18 млрд євро

Посли країн ЄС погодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 18 млрд євро, а також мінімальний податок для великих компаній у розмірі 15%.
Про це повідомляється на Twitter-сторінці представництва Чехії у Раді ЄС.
Як зазначається, Угорщині також дозволили використати кошти з фондів ЄС у розмірі 5,8 млрд євро, якщо Будапешт виконає 27 попередніх умов.
При цьому, фінансування може йти регулярними траншами як кредитів на пільгових умовах.
«Посли ЄС загалом узгодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 18 млрд євро, мінімальний податок для великих корпорацій у розмірі 15%, затвердження плану Угорщини щодо відновлення та стійкості та угоду про умови», - йдеться у повідомленні.
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