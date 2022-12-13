Посли Євросоюзу одноголосно схвалили виділення Україні 18 млрд євро

Про це повідомляється на Twitter-сторінці представництва Чехії у Раді ЄС.Як зазначається, Угорщині також дозволили використати кошти з фондів ЄС у розмірі 5,8 млрд євро, якщо Будапешт виконає 27 попередніх умов.При цьому, фінансування може йти регулярними траншами як кредитів на пільгових умовах., - йдеться у повідомленні.