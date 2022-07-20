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Україна отримає 1 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС

Головна / Україна і світ 20-июл, 2022, 09:199 prov 0
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.
19 липня міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС і відповідну Кредитну угоду щодо отримання виняткової макрофінансової допомоги ЄС у сумі 1 мільярд євро.
Очікується, що на основі підписаних договорів Україна зможе вже наприкінці липня отримати позикові кошти у вигляді пільгового довгострокового кредиту ЄС.
Кошти макрофінансової допомоги ЄС будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних потреб держбюджету.
1 липня 2022 року Європейська Комісія оголосила рішення про виділення Україні додаткових ресурсів фінансової підтримки шляхом надання виняткової макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 1 млрд євро.
Згодом Європейський парламент та Рада Європейського Союзу підтримали зазначене рішення.
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