Україна отримає 1 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.
19 липня міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС і відповідну Кредитну угоду щодо отримання виняткової макрофінансової допомоги ЄС у сумі 1 мільярд євро.
Очікується, що на основі підписаних договорів Україна зможе вже наприкінці липня отримати позикові кошти у вигляді пільгового довгострокового кредиту ЄС.
Кошти макрофінансової допомоги ЄС будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних потреб держбюджету.
1 липня 2022 року Європейська Комісія оголосила рішення про виділення Україні додаткових ресурсів фінансової підтримки шляхом надання виняткової макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 1 млрд євро.
Згодом Європейський парламент та Рада Європейського Союзу підтримали зазначене рішення.